Men in Black chikanerede smitteopsporing i hårdt ramt boligområde

Fredensborg - 11. marts 2021 kl. 10:41 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Onsdag eftermiddag var unge mennesker fra Styrelsen for Patientsikkerhed på gaden og i opgange i Egedalsvænge for at opfordre beboerne til at lade sig teste for Covid-19.

I næsten 14 dage har Egedalsvænge i Kokkedal med sine knap 600 lejligheder været ramt af høj smitte.

Smitteopsporingen blev dog chikaneret af en gruppe fra organisationen »Men in Black, Denmark«, som generede medarbejderne og rev afspærringer væk fra områdets legepladser. Protestgruppens tilstedeværelse skabte utryghed i området. Det erfarer Frederiksborg Amts Avis.

Borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) bekræfter, at Men in Black var i området.

- Det er selvfølgelig fuldstændig uacceptabel, og vi tog med det samme kontakt til politiet. For det er politiet, der i den situation skal sikre, at smitteopsporingen kan foregå ugeneret i området, siger borgmesteren, der glæder sig over, at smitten i området viser tegn på at være inddæmmet.

Styrelsen for Patientsikkerhed vil også torsdag eftermiddag være i området for at vejlede omkring Covid-19, vigtigheden af isolation og mulighederne for at lade sig teste. Ifølge Frederiksborg Amts Avis' oplysninger er flere personer fra Men in Black sigtet for hærværk, eftersom de fjernede afspærring fra legepladserne. At de filmede test-ambassadørerne blev oplevet som chikanerende, men er angiveligt ikke ulovligt.

