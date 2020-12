Mehmet Serbest fra Cykelskrædderen i Holmegårdscentret har for flere år siden valgt at udlevere pakker, fordi det også giver kunder til cykelforretningen. I år er pladsen til pakkerne øget, så udleveringen sker mere smidig - og det giver bedre tid til at passe selve forretningen i en travl måned. Foto: Trine Lønbro Nielsen

Mehmets trick skal få flere forbi hans cykelshop

Det er med at være kreativ, når man skal gøre opmærksom på sin butik

Fredensborg - 10. december 2020 kl. 15:18 Af Trine Lønbro Nielsen

En stor tiger-bamse ligger henslængt over et par af cyklerne, og tager imod kunderne, når de kommer ind i Mehmet Serbests cykelforretning, Cykelskrædderen, i Holmegårdscentret i Kokkedal. Ligesom alle de mange cykler i fine farver og det store udvalg af cykelhjelme er den også til salg, hvis en kunde en dag ellers skulle være interesseret i den.

- Jeg havde oprindeligt to tigre, men den ene er blevet solgt, siger han og griner.

Ja, hos Mehmet kan stort set alt sælges, og det er en god ting i en travl tid, hvor kunderne glædeligt står i kø, for at få skiftet kæde, lappet dæk eller for at købe en splinterny cykel til under træet.

- Det går rigtig godt her i butikken. Jeg har travlt, så det er jo rart, fortæller han, og peger hen på et stort reolsystem i hjørnet af forretningen.

- Og så har jeg travlt med den her, tilføjer han. Ligesom de forgangne år har december betydet en propfyldt butik med pakker. Udover at ordne cykler fungerer forretningen også som pakkeshop, og det har de seneste år betydet trængsel på lageret.

- Jeg plejer at have pakkerne opbevaret ude bagved, men i år vil jeg have det i system, så de er nemmere at finde. Der kommer garanteret endnu flere i år, siger han med en henvisning til sundhedsmyndighedernes opfordring til at handle på nettet.

For Mehmet er pakkeshoppen ikke en forretning, der alene kan gøre ham rig, men den fungerer rigtig godt som en slags reklamesøjle.

- Folk bliver opmærksomme på min butik, når de får en besked om, at de kan hente deres pakke hos mig. Det får folk ind i min forretning, og på den måde ser de mit udvalg af cykler, og flere af dem kommer så igen, siger han med et smil.