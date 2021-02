Medvind til ny plan for Ulriksdal

Ved at flytte bebyggelsen længere ind på grunden mod syd har bygherren bag Seniorbofællesskabet Kongeparken vendt kritik til momentum. Et enigt udvalg har sendt en ny og revideret lokalplan i høring.

- Hovedargumentet i kritikken har været den store randbebyggelse ud mod rundkørslen, og den er reduceret nu til et fælleshus. I stedet er byggefelterne længere inde på grunden udnyttet, og selvom vi har diskuteret, at det bliver i tre etager med fladt tag, har vi valgt at sende lokalplanen i høring. Hvis byggeriets tag skal have rejsning, kan byggeriet blive for højt. Og ejeren har en byggeret til at bygge en vis volumen, siger Lars Simonsen (R), formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.