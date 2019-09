Medvind til at bygge højt

- Vi skal selvfølgelig finde den bedst mulige placering til en så høj bygning. Det er et stort projekt, og jeg vil gerne have, at vi får en måned med borgerinddragelse, inden vi sætter gang i det egentlige arbejde med lokalplanen, siger Lars Simonsen (R), der formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

I den forbindelse er han opmærksom på to ting. Dels balancen mellem borgerinddragelse og tidsforbruget, fordi ingen er interesseret i, at en afgørelse om projektet kommer til at tage mange år. Omvendt skal der være tid til at høre borgerne.

- Jeg er grundlæggende skeptisk, og jegsynes, at der skal være grænser for væksten. At bygge 70 meter er meget voldsomt, og jeg er i det hele taget bekymret for hele projektet med så meget detailhandel i området. Flertallet siger, at det skal reguleres, så der ikke kommer dagligvarebutikker og butikker, der kan konkurrere mod Nivå, Humlebæk og Hørsholm. Men vi så jo med bycenteret ved rådhuset, at det havde stor betydning for især Nivå Centret. Og jeg kan jo se, at der stadig er tomme lejemål nede bag Føtex. Derfor er jeg nervøs for, hvad byrådet senere kan finde på, hvis der bygges for meget, så lejemål kommer til at stå tomt, siger Hanne Berg (SF), der kun har et mandat i byrådet og derfor slet ikke kan blokere for projektet.