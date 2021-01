Mads startede i Fredensborg roklub som 10-årig, og har sammen med Rasmus Qvist igennem cirka 12 år gjort sig bemærket, helt i toppen, med rigtig mange flotte World Cup resultater, hele to guldmedaljer ved Verdens mesterskaber i 2006 og 2007 og OL guld i London i 2012. De er nu begge i Sportens Hall of Fame.

Medaljeregn over roklub i Coronatid

Nogle ror på vandet, det må man godt, nogle låner romaskiner med hjem, og nogle må lave andre motionsaktiviteter på privat initiativ. Alt i alt er vi indenfor rosporten, ligesom i andre sportsgrene, frataget vores fællesaktiviteter, og det gør jo ondt, fortæller Fredensborg Roklub og tilføjer, at konkurrenceroerne har fundet deres egen vej, så deres mesterskaber afholdes stadig, også i denne ro sæson:

To Mesterskaber i ergometerroning, er blevet afholdt i vinter indtil nu, og det foregår på den måde, at romaskinerne via internettet kobles op til regattasystemet, så alle deltagere kan ro i deres egne klubber eller endda i deres eget hjem.