Med sprit og uden leg: Sådan genåbner bibliotekerne

Det vil kun være tilladt at låne, aflevere, få hjælp af personalet og finde bøger med mere på hylderne. Man må ikke benytte biblioteket til at læse avis, lege med sine børn i børneafdelingen, lave lektier, holde møder og så videre, og man kan ikke benytte offentlige pc'er, printere og kopimaskine. Alle besøg på biblioteket skal med andre ord være så korte som muligt. Det vil derfor være en god idé at reservere bøger på forhånd via bibliotekets hjemmeside og vente på besked om, at de kan afhentes, før man kommer.

Man kan derfor komme ud for, at man må vente med at komme ind, til andre har forladt stedet, eller man bliver bedt om at fordele sig mere. For at begrænse tilstrømningen af mennesker, og for at personalet skal kunne følge med, opfordrer Fredensborg Bibliotekerne i øvrigt til, at man venter lidt med at aflevere de lån man har haft liggende derhjemme i lukkeperioden. Man vil nemlig have helt til den 7. juni til at aflevere, uden at der skal betales gebyr.