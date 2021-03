Med narko, uden kørekort - og nu uden bil

En 29-årig mandlig bilist fra Humlebæk blev onsdag klokken 16.53 standset af en patrulje på Helsingørmotorvejen ved afkørsel 5 i sydgående retning. Her blev han anholdt og sigtet for narkokørsel, da han formentlig havde kørt bil under påvirkning af euforiserende stoffer.