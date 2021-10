Se billedserie Line Bagger har tourettes. Hun træner kontrollen over sin sygdom på Herlev Hospital, men skydesporten har vist sig også at lægge en dæmper på sygdommen. Foto: Allan Nørregaard

Med geværet i favnen glemmer Line Bagger sin sygdom

21-årige Line Bagger har dyrket sportsskydning siden hun gik i femte klasse. Hun gør det ikke kun for at vinde medaljer, men også for at holde sin tourettes-sygdom nede

Fredensborg - 18. oktober 2021 kl. 04:50 Af Philip Horup Kontakt redaktionen

Skydning rimer måske ikke ved første øjekast på ro og fordybelse, men nærmere på bulder, brag og høje knald.

Det runger da også i Daglykke Skytteforenings lokaler på Humlebækvej i Fredensborg, når 21-årige Line Bagger sender en præcis skudsalve afsted fra sin aluminiumsriffel.

Immervæk er det først og fremmest ro, fordybelse og koncentration, som Line Bagger forbinder med den skydning, som hun har dyrket siden en sportsdag i femte klasse, som hun aldrig glemmer. Skydningen viste sig nemlig at have en enormt positiv effekt på hendes tourettes-sygdom.

- Før jeg startede, var det meget værre. Skydningen har givet mig meget mere ro, og jeg er blevet bedre til at slappe af. Når jeg skyder, er det som om, at jeg glemmer alt omkring mig for en stund, siger hun.

Skydeskills imponerede i hæren Skydning træner i bund og grund selvkontrollen. Træningen har således ikke kun resulteret i, at der hænger mange flotte medaljer hjemme i huset i Nivå - det har også resulteret i, at Line Bagger har fået bedre styr på sine tics.

- Det er virkelig skønt, og det har virkelig hjulpet på det. Ved skydning gælder det om at finde roen inde i sig selv, og det har jeg også kunne bruge i forhold til mine studier. Jeg bliver ikke så let distraheret af lyde, og jeg kan gå helt ind i min egen verden, siger hun.

Line Bagger studerer til kemiingeniør på Danmarks Tekniske Universitet, hvor hun går på første semester.

Inden hun begyndte på ingeniøruddannelsen, var hun et smut forbi forsvaret som værnepligtig i Gardehusarregimentet, og her satte hun de andre værnepligtige godt og grundigt til vægs med sin skydeteknik.

- De blev ret overraskede over mine skills. Jeg havde ikke sagt noget til nogen om det, så det var meget sjovt, griner hun.

Deltog i det hele Line Bagger fortæller, at hun i begyndelsen var langt fra at være lige så dygtig som de andre nybegyndere i Dauglykke Skytteforening, men efterhånden som hun fik bedre styr på vejrtrækningen samt erfaring fra stævner rundt omkring steg hun i rækkerne.

- Jeg deltog i samtlige konkurrencer, og jeg er blevet ret god, hvis jeg skal sige det mildt - jeg har i hvert fald en del nordsjællandske mesterskaber under bæltet. Mine forældre har også altid gjort meget for, at jeg er kommet afsted til stævnerne, da de jo også har set, hvor meget skydningen har hjulpet på min tourettes, siger hun.

Line Bagger skyder med en såkaldt salonriffel, og det foregår både stående, liggende og knælende.

Stor interesse for sporten Med fuldtidsstudierne på DTU og et ungdomsliv som også skal passes, kan det i perioder være svært at find tiden til skydningen. Men når det skal være, er det stadig den dag i dag i barndomsklubben Dauglykke Skytteforening.

- Det er bare hyggeligt i klubben. Der er et godt sammenhold, og mange hænger ud i klubhuset til et spil eller en snak imellem skydningerne, siger hun.

Lørdag holdt klubben åbent hus til Skydesportens Dag i samarbejde med DGI, og foreningens formand Kirsten Petersen var fuldstændig overvældet over interessen.

- Vi har haft dalende medlemstal, og der er en del, som er faldet fra oven på coronanedlukningen, så jeg er fuldstændig overvældet over, hvor mange som er mødt op i dag. Indtil videre har der været 35 forbi, og vi har kun været i gang i to timer. Sidste gang var der 30 forbi i løbet af hele dagen, lød det fra formanden, som ud af sin travlhed lyste op i et smil til begge ører, da hun gjorde status på dagen.

Men de mange nye medlemmer og konkurrenter er næppe noget som får Line Bagger til at ryste på hånden - hun har trods alt vundet mesterskaber for sin rolighed.