Karlebo Skole er blevet reddet af forældrenes store engagement i at gøre den til en udeskole under Fredensborg Skole, og nu er skolen klar til at sikre lokaler, så stedet også kan bruges af Børnehusene Humlebæk som en udflytterbørnehave. Det vil dog koste i ekstra omkostninger til buskørsel og mere personale, men det kan være nødvendigt for at håndtere en stor stigning i børnetallet i Humlebæk. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Med bleen i vandskorpen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Med bleen i vandskorpen

Fredensborg - 03. august 2020 kl. 04:52 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Antallet af vuggestuebørn i Humlebæk er steget voldsomt på to år. På to år er antallet af vuggestuebørn i Humlebæk steget fra 164 til over 200, og det presser daginstitutionerne til det yderste.

Det ser ud til at politikerne lige akkurat kan følge med og skabe den plads, der er brug for.

For vuggestuebørnene bliver jo ældre og skal om få år have en børnehaveplads - og Humlebæk er inde i en periode, hvor de nuværende borgere får flere børn og tilflyttere med små børn er på vej.

Sagen har været politisk i fokus siden foråret, hvor Børne- og Skoleudvalget besluttede sig for to spor. Dels skabe en række akutte tiltag på den korte bane, dels i sensommeren lægge en mere langsigtet plan. Allerede nu er børnehavebørn fra Sletten Legeakademi på udflugt til foreningshuset Strandlyst, og Sletten Legeakademi og Humlebæk Børnehave er blevet ombygget, så der er skabt nye grupperum for vuggestuebørn.

Tiltagene har løst problemet midlertidigt, men allerede her fra august er presset igen meget stort. Derfor skal der yderligere bygges om i institutionerne Sletten Legeakademi, Søstjernen og Frugthaven, og den beslutning blev taget allerede før sommerferien. 12-15 børn fra Søstjernens ene børnehavegruppe vil bruge spejderhytten på Nederste Torpenvej, Feddet, som et fast skovgruppetilbud ,og cirka 20 børn fra Sletten får en hverdag hos Skolen i Virkeligheden, den gamle planteavlsstation bag Krogerup Højskole - det sker med Naturstyrelsens godkendelse.

Corona og udeliv

I det hele taget har daginstitutionerne gjort sig gode erfaringer med udeliv her under Corona-nedlukningen, og de erfaringer hjælper nu med at løse kapacitetsproblemerne. Udfordringen er dog, at det kræver udgifter til transport og øget personale at lave et pasningstilbud, der minder om en skovbørnehave - omtrent 50 procent højere omkostninger, skriver forvaltningen i en sagsfremstilling til politikerne.

De ekstra udgifter i år kan finansieres inden for budget, da der sidste år var et mindreforbrug, fremgår det af sagen.

Udgiften til en midlertidig bygning kommer dog som en ekstra udgift for politikerne. Ved at opføre en midlertidig bygning mellem Humlebæk Bibliotek og Humlebæk Center kan der skabes plads til 40 vuggestuebørn, og det er planen, at den skal stå på stedet i foreløbig fem år, fremgår det af sagen. Bygningen kan også bruges til at sikre kapacitet, når der skal ske en løbende renovering af daginstitutionerne.

Desuden får politikerne senere på året et oplæg til, hvordan Karlebo Skole kan inddrages i en løsning. Skolen i landsbyen er indskoling og skovskole for Fredensborg Skole, og der er plads til at skabe en udflytterbørnehave for Børnehusene Humlebæk. Det vil være en styrke for skolen at få flere børn og mere personale, men det vil øge omkostningerne at skulle indgå aftale med busselskab eller købe en bus og ansætte en chauffør. Den sag skal diskuteres senere i august.