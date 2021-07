Matrikel i Kokkedal hårdt ramt af tyverier

En mand og en kvinde på henholdsvis 40 og 24 år, den ene fra Kokkedal og den anden med ukendt adresse, blev onsdag formiddag klokken 11.22 taget for butikstyveri i Føtex på Egevangen. De blev begge sigtet for tyveriet, fremgår det af Nordsjællands Politis døgnrapport. Det er godt et døgn siden, to kvinder blev taget for stjæle spiritus for et større beløb.