Massiv politipres i dele af Nivå

- Umiddelbart er det ikke det, som vi har set den seneste uge. Det er mere generelt et udtryk for, at når der er optræk til uro, følger politiet op på det, siger Lau Thygesen og afviser at kommentere på, hvorvidt uroen skyldes toneangivende personer, der for nylig er blevet løsladt fra fængslet.

Det bekræftes dog af flere kilder. Problemstillingen er klassisk, fordi det altid skaber fornyet uro og et særligt fokus på forebyggelse for at undgå, at det lykkes at rekruttere nye unge til bandemiljøet. Det skal også ses i lyset af udmeldingen fra LTF i maj 2017, hvor bandens leder, Shuaib Khan, efter en årrække i fængsel for drab igen var på fri fod. Han oplyste i et interview i Frederiksborg Amts Avis, at LTF havde som mål at udvide aktiviteterne i hele landet.