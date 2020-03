Området ved Græstedgård bliver et naturområde og ikke det vildnis, som det har været igennem mange. Afbrændingen er en del af det naturprojekt, som SF's Hanne Berg og Danmarks Naturfredningsforening foreslog for nogle år siden. Foto: Kenn Thomsen

Mark brændes af med vilje

For at skabe større biodiversitet foretager kommunen snarest en kontrolleret afbrænding af græsset på marken mellem Holmegårdsvej og Usserød Ådal.

Afbrænding af det tørre græs er en god måde at foretage naturpleje på og giver større biodiversitet med både flere blomster og insekter, fortæller kommunen i en pressemeddelelse.

- Det kan måske umiddelbart overraske, at det er godt for naturen at brænde den af med jævne mellemrum. Men det er en meget effektiv og anerkendt metode til naturpleje, som blandt andet bruges i stor stil i Sverige og i andre danske kommuner”, siger Lars Simonsen, der er formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, og fortsætter: