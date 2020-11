»Oktober 43« skal stå mellem træerne på den nordlige del af Peder Mads Strand, ganske tæt på det tidligere Hotel Gylfes - nu boliger. Det er således på den del af stranden, der er mest »urbaniseret«. Foto: Jesper Holdflod Pallesen

Manges hjælp gav plads til Arnoldis monument

Fredensborg - 17. november 2020 kl. 05:55 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

En sejr har mange fædre og mødre - også når det gælder en kamp om kunst, mindesmærker og kystbeskyttelseslinjer.

Borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) er glad for de mange positive henvendelser, som han har fået, efter at monumentet "Oktober 43" kan opstilles på Peder Mads Strand.

- Det er virkelig noget, der har optaget mange borgere, og det forstår jeg godt. Mange har kæmpet for at få Arnoldis skulptur til Peder Mads Strand, og det vil jeg gerne takke for - særligt Søren Spies fra Humlebæk Kulturforsyning har gjort en indsats på de sociale medier, siger Thomas Lykke Pedersen (S), der vurderer, at den folkelige opbakning også har haft betydning for at få dispensationen fra strandbeskyttelseslinjen.

Han er glad for, at han fik politisk opbakning til at presse på med borgmesterbreve til de ansvarlige ministre og ikke mindst takker han Miljø- og Fødevareklagenævnet for, at de fremskyndede behandlingen af sagen. I første omgang havde myndighederne sagt nej til placeringen, og derefter bragte kommunen afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

- Den første melding var, at vi ville få svar engang næste år, men vi pressede på for at få et svar i november, og det blev vi lovet, siger en glad borgmester, der naturligvis er særlig tilfreds med afgørelsen:

Seks stemmer for, en stemme imod, at der gives dispensation til at placere Per Arnoldis monument "Oktober 43" på Peder Mads Strand i Humlebæk. I oktober 1943 lykkedes mange jøder med at flygte til Sverige med små både, som afgik fra Peder Mads Strand lidt syd for Humlebæk. I løbet af næste år skal monumentet stå færdig og indvies. Det består af en 3 x 3 meter svævende flise i lys grå granit med 2,30 meter tiltet båd i massiv sort diabas ovenpå.

Flisen skal udhugges i udlandet, har det tidligere været fremme, da en dansk stenhugger har sagt nej på grund af risikoen for brud. Udgiften på godt to millioner kroner er fondsfinansieret, og ideen er i sin tidlige fase båret frem af Kulturudvalgsformand Ulla Hardy-Hansen (K) og næstformand Carsten Nielsen (S).