Bestyrelsen for Blixenklubben er fra venstre Pia Jensen, Caja Winterø, Elizabeth Vonsild, forkvinde Linda Thyregod, Vivien Middelboe og Anne Dorthe Berg. En af de to suppleanter, Merete Mørup, er ikke med på billedet. Foto

Manden kom inspireret hjem: Nu har konen sin egen klub

Linda Thyregods mand kommer inspireret hjem, når han har været til møde i den lokale Hemingwayklub, et netværk for mænd i +60 års alderen.

Så da Linda selv gik på pension efter et arbejdsliv som blandt andet afdelingssygeplejerske på Herlev Hospital, ville hun også være med i sådan et netværk. Så hun søgte optagelse i kvindernes pendant til Hemingwayklubben, Blixenklubben, i Hørsholm.

Her lød svaret imidlertid, at de ikke optog personer, der ikke bor i kommunen.

Det er sket på en stiftende generalforsamling i februar. Linda Thyregod er nu forkvinde for klubben, og den er klar til at tage imod interesserede kvinder til en række planlagte arrangementer fra august. Og kalenderen er allerede fyldt op, så der er noget at komme efter ved møderne hver 14. dag for resten af året, fortæller Linda Thyregod.