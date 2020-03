Hvis der noget sted i verden skulle opstå kø for at få skrevet en nekrolog, ville det have været hos Rud Kofoed i Sletten. Han var en mester til det, men han var også meget andet - munter, elegant, familiemenneske og sandhedssøgende med sine ord. Søndag døde han på sin daglige gåtur med hustruen Trine Kofoed, som han mødte for 58 år siden. Her ses de to på en rejse. Privatfoto

Manden, der var meget mere end nekrologens mester, er død

Fredensborg - 24. marts 2020

Den muntre, elegante og til tider frække Rud Kofoed er død, kun 74 år.

Det skete få dage efter, at han skrevet en kærlig nekrolog over sin livslange ven, journalisten Karen Thisted - og det gjorde han indledningsvis med ordene:

»Vorherre er vist ikke helt klar over, hvem det er, han har lagt sig ud med. Han kommer med garanti til at høre nærmere! Og det, så det kan høres!«

Nu har Karen Thisted fået selskab af Rud Kofoed fra Sletten, og det er fristende at skrive, at Vorherre med de to får kamp til stregen - både med at holde ro, men også med at holde på sandhederne, for hvis der er noget at fortælle om livet i Himmeriget, så skal Rud Kofoed nok gøre det.

Med en vis frækhed, en god portion humor - og selvfølgelig uhyre velskrevet. Rud Kofoed var Ekstra Bladets underholdningsredaktør i årtier, indtil han gik på pension, og han var journalist til det sidste - han kunne ikke lade være med at skrive, og han kunne ikke lade være med at skrive tingene, som de var. Er det forkert?, lød modspørgsmålet, hvis folk syntes, at han gik for tæt på.

Søndag gik han tur med hustruen Trine Kofoed. De gik den sædvanlige rute mod Nivå og retur, men Rud Kofoed fik det pludseligt dårligt. Ondt ved hjertet, benene kunne ikke mere bære, og han faldt om. Ambulancen var hurtig fremme, nærtboende ilede til, men Rud Kofoeds liv stod ikke til at redde. En blodprop kom i vejen.

Kærlighed i 58 år Han blev uddannet som journalist på Dagbladet Ringsted i de samme år, hvor Karen Thisted var journalistelev, og det blev begyndelsen til deres venskab. Inden da havde han i mødt sin hustru Trine Kofoed, da han var på avisens redaktion i Sorø, og de flyttede sammen på Trines værelse hos forældrene - et rækkehus, hvor der boede otte mennesker, men selvfølgelig var der plads til Rud. Det var i 1962, Rud var 17 år og Trine var 16 år, og de har holdt sammen lige siden og fik børnene Jonas og Barbara.

I 1969 blev han ansat på Ekstra Bladet, hvor han i 1986 blev underholdningsredaktør indtil 2003, hvor han gik på pension. Siden 2000 har han boet i Sletten Havn, og når man spørger i området, hvem der kendte ham bedst, lyder svaret: Hvem kendte ham ikke?

Han var en mester til at skrive nekrologer, og han kunne fange et menneske med ganske få ord - som her, i indledningen til nekrologen over Jasper Olsen fra Sletten Havn, der døde i 2018,

»Det hele gik godt - undtagen til sidst. Der døde Jasper Olsen for en sjælden gangs skyld - altså rigtigt! Kun 66 år.«

Han havde et blik for folks særhed og skæve vinkler, og han kunne dreje det på en finurlig, original og charmerende måde, så folk også fik det, de skulle have. Der var intet lalleglad over ham, han var meget elegant - fægtede med kårde, lyder de ord, som byrådsmedlemmet Bo Hilsted (S) bruger.

Selskabelig, ustyrlig På Sletten Havn var Rud Kofoed et selskabsmenneske, der havde sejlbåd og engagerede sig i Sletten Bådeklub, fotograferede og skrev artikler til medlemsbladet »Søhesten«. Han gik somme tider til kanten, men altid så folk tilgav ham. Når han skrev, var det ofte alenlangt, for han mente, at de små ting skal med - de tegner et menneske på godt og ondt, og altid var det vanvittigt godt skrevet. En dag var en af artiklerne til Søhesten lidt for præcis i sin beskrivelse af en af de konflikter, der altid er i foreningslivet, men Rud Kofoed fastholdt indholdet, fordi det jo »var rigtigt«. Man kan ikke styre pressen, heller ikke Rud Kofoed på pension, lyder de ord, som Eva Hofman-Bang, formand for Sletten Bådeklub bruger.

Susanne Barnewitz Christrup er den, der har sværest ved at finde ordene - han var en særlig god ven, og måske hun rammer mest præcist med de to ord »Mikkel Ræv«. For han kunne være rigtig fræk, men alligevel følte folk sig trygge ved ham.

Ja, siger hustruen Trine Kofoed, for han røvrendte dem aldrig, og han skrev aldrig noget, som ikke var sandt. Hun fortæller, at som familiemenneske var han uovertruffen, børnebørnene elskede ham. For Rud Kofoed elskede at lege med, som datteren Barbara siger - hvad enten det var i familien eller i miljøet omkring Sletten Havn. Familien var mandag samlet i huset i Sletten, et hus fyldt med blomsterhilsner.

Familien vil gerne, at der bliver sat ord på, at Rud Kofoed er død, for det gjorde han selv - satte ord på andres død. Og som Trine Kofoed siger: Det har han gjort så mange gange, så mon ikke de står klar til at tage godt imod ham i himlen?

Rud Kofoed bisættes fra Humlebæk Kirke fredag den 27. marts 2020 klokken 14.00, men det er kun for hustru, børn og børnebørn på grund af Corona-virusset.