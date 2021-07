Mand stjal el-løbehjul

En 47-årig mand fra Fredensborg anmeldte klokken 17.50, at hans og hans kones to el-løbehjul var blevet stjålet, mens de stod fastlåst foran Netto på Wendorfsvej mellem klokken 16.50 og 16.59. Et vidne havde set en mand stjæle de to løbehjul ved at køre fra stedet på det ene og med det andet under armen. Gerningspersonen beskrives som: mand, dansk af udseende, 40-45 år, 180-188 cm, spinkel af bygning og med kort brunt hår. Iført joggingbukser og med bar overkrop og fødder.