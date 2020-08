Mand sigtet for misbrug af piger i fritidstilbud

Manden har tidligere været ansat ved et af Fredensborg Kommunes fritidstilbud, og det var i denne periode at han angiveligt skulle have misbrugt to piger i årrækker. Den ene i årene 2010 til 2012 og den anden fra 2013 til 2016.

Begge piger var under den seksuelle lavalder, da hændelserne foregik, og for den ene af pigerne sluttede de seksuelle overgreb ikke her. Efter at ubehagelighederne ellers umiddelbart ophørte i fritidstilbuddet i 2012, skulle de ifølge sigtelsen begynde igen i 2014. Denne gang i den sigtedes eget hjem. Her overnattede pigen flere gange, og overgrebene fortsatte frem til januar 2015. Ved onsdagens retsmøde begærede anklageren om dørlukning af hensyn til efterforskningen. Han understregede, at der kunne være flere forurettede, og at der var vidner, som politiet endnu ikke havde talt med. Dommeren imødekom af den grund anklagerens begæring, og pressen måtte derfor forlade salen, efter at sigtelsen var blevet læst højt.