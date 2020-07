Mand hentede bat efter tumult i Netto

Søndag aften klokken 17.59 gik to mænd ind i Netto på Højengen i Kokkedal. Her begyndte de at råbe af en medarbejder, og snart opstod der tumult mellem de to mænd og en anden butiksmedarbejder ved medarbejderudgangen. Urolighederne gik så vidt, at den ene af de to mænd efterfølgende gik ud til en parkeret bil og hentede et bat i bagagerummet. En tredje mand kom til for at skille parterne ad, ligesom en kvinde på stedet også forsøgte at standse tumulten. De to mænd forsvandt herefter fra stedet.