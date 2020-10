Mand død efter knivstikkeri i villakvarter

En 55-årig mand er afgået ved døden lørdag aften som følge af et knivstik under et slagsmål i Nivå lørdag aften.

En 30-årig mand er i kritisk tilstand og indlagt på hospitalet til behandling.

Politiet har anholdt tre personer i sagen, oplyser efterforskningsleder Mathias Arvidsen til Ritzau.

Klokken 17.38 lørdag aften fik Nordsjællands Politi en anmeldelse om knivstikker i et villakvarter på Niverød Kongevej i Nivå.