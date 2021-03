Malerisamling skyder stort renoveringsprojekt i gang

I alt skal museet renoveres for 35 millioner kroner og projektet vil løbe over to etaper de kommende måneder.

"Forbedringerne giver mulighed for en bedre styring af temperatur og luftfugtighed i udstillingssalene, så museet fremtidssikrer sin kunstsamlingen bedst muligt og samtidig kvalificeres til at indlåne kunstværker af højeste kvalitet. Udstillingssalenes nye ovenlys vil højne æstetikken og give publikum mulighed for at møde malerierne i det naturlige lys, som de blev skabt i. De fleste af museets ovenlysvinduer har de senere år været permanent tildækkede for at undgå, at det blev for varmt, og fordi glasset ikke justerede lysindfaldet og lysstyrken," lyder det fra museet.