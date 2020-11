Magtskifte i DF: Ny spidskandidat er 34 år

Et flertal omgjorde også beslutningen fra den seneste generalforsamling, hvor partiliste blev vedtaget. Nu bliver der sideordnet opstilling, og selvom den nye spidskandidat dermed ikke får hjælp fra partistemmerne, er hun ikke nervøs. For det er vælgerne, der skal afgøre, hvem de vil have i byrådet, siger hun.

Flemming Rømer tager afgørelsen til efterretning. Han har siddet i byrådet siden 2002 efter et valg i 2001, hvor han fik en mindre stemme end den daværende spidskandidat. Et år inde i byrådsperioden døde spidskandidaten, og Flemming Rømer har siden siddet i byrådet. Efter Thomas Lykke Pedersens magtovertagelse i 2009 har han været udvalgsformand eller næstformand på det tekniske område.

- Der var et ønske om fornyelse, og det respekterer jeg. Nu gør jeg klar til valgkamp, og jeg håber, at vælgerne vil have mig i byrådet i endnu en periode. Jeg ville gerne have været spidskandidat, men det var der ikke flertal for, siger Flemming Rømer.