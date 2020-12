Magisk oplevelse siden 1700-tallet: Når solen går ned et særligt sted

»Og der, for enden af Eremitagealléen, blinker Esrom Sø, den store Esrom Sø, der ikke er en blid idyl, som Furesøen, men et indhav, der i storm kan rejse skumhvide toppe og lade bølgeslaget genlyde mellem trækronerne; Esrom Sø, den kildekolde Esrom Sø, i magsvejr som skabt til, at kongedøtre fra øst og vest kan stævne herhid i længslens svaneham og tage sig et foryngende bad i mindernes rene vover.

Da vi standsede foran marmorhaven, den lukkede og netop derved så underlig tiltrækkende eventyrhave, var der her allerede samlet en snes mennesker; det var Fredensborgs veteraner, der var ude for at se solnedgangen. Klar og strålende stod den gyldne skive for enden af Eremitagealléen men endnu et stykke over søen; nu syntes den at synke hurtigere, om et par minutter måtte den være nede.«