Madam Mangor hårdt ramt af vandskade

Teaterforeningen Madam Mangor har fået afslag på 6.800 kroner til at dække udgifterne efter en vandskade

Fredensborg - 16. oktober 2020

Én ulykke kommer sjældent alene. Sådan siger et gammelt ordsprog og det samme kan siges om teaterforeningen Madam Mangor, hvor ulykkerne nærmest har regnet ned på det seneste. Og nu kan teaterforeningen føje endnu en ulykke til listen, efter Kulturudvalget har afvist at dække udgifterne i forbindelse med en vandskade.

Det hele startede med et skybrud, der ramte Kokkedal i august, hvor det gik hårdt udover Kokkedal Skole, der fik vand i kælderen. Desværre blev teaterforeningen Madam Mangor også hårdt ramt, da det var her foreningen opbevarede en del af deres udstyr og effekter som efterfølgende måtte kasseres. Det skriver Thomas Malling på vegne af bestyrelsen i Madam Mangor i en ansøgning til Fredensborg Kommune.

"Det var malede bagtæpper, markedsboder, scenografiske elementer og en mængde materialer. Alt sammen effekter vi opbevarer til fremtidig brug, og uden hvilke vi ikke kan etablere en scene i for eksempel Gamle Bio og lignende steder. Det er effekter fremstillet for midler vi gennem årene har ansøgt om," skriver han.

Måtte redde en del udstyr For at kælderrummet på skolen kunne blive tørret og desinficeret, måtte foreningen i al hast få en flyttemand til at tømme lokalet og flytte udstyret til et skur ved Alexandra House i Fredensborg, hvor det nu står opbevaret midlertidig.

"Vi har reddet en del elementer som ikke var vandskadet, og som skal bruges i Gl. Bio i august næste år," skriver Thomas Malling.

Men som førnævnt har Madam Mangor altså ikke tegnet forsikret mod vandskade, og derfor måtte foreningen selv betale for at få udstyret flyttet. Derfor har teaterforeningen nu søgt Kulturudvalget om 6.800 kroner til at dække udgifterne.

Sagen er afvist Sagen blev behandlet i Kulturudvalget i denne uge, men udvalget har afvist at dække udgifterne.

Det fremgår af et notat som forvaltningen har udarbejdet i forbindelse med sagen.

I notatet skriver forvaltningen, at foreningerne for tre år siden blev gjort opmærksomme på, at de skulle sørge for at have forsikringerne i orden.

"Alle foreninger i Fredensborg Kommune er pr. mail og brev i september 2017 gjort opmærksom på, at det er foreningernes eget ansvar at forsikre det materiel, der opbevares i kommunale lokaler," skriver forvaltningen.