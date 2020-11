Selv om Kaja Lerborg fylder 87 år senere i år, så er hun stadig frisk. Foto: Peter Mailand

Send til din ven. X Artiklen: Månedens buket: "Det skal være sjovt mens vi er her Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Månedens buket: "Det skal være sjovt mens vi er her

"Kaja Lerborg fra Fredensborg er den første der får månedens buket i en ny artikelserie, som Uge-Nyt Fredensborg nu lancerer

Fredensborg - 19. november 2020 kl. 06:42 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

Selvom Kaja Lerborg fra Fredensborg senere på året kan fejre sin 87-års fødselsdag, så er hun stadig meget aktiv og underviser blandt andet i gymnastik to gange om ugen.

"Jeg lever mig ind i det og går op i det, og jeg kan godt finde på at sige noget sjovt, når vi ligger der, for det skal være sjovt, mens vi er der. Jeg kan godt lide, at give folk noget, for det giver god energi for det giver så meget energi tilbage og jeg får det hele igen. Når vi er færdige står folk jo og klapper," siger hun til Uge-Nyt.

Kaja Lerborg vil dog ikke tage æren for gymnastikholdet som hun startede, men som hun i dag mener udgør et fantastisk team.

"Vi nåede lige at opdele holdene i to, så der kun var 30 deltagere på hvert hold, men så lukkede Mette Frederiksen landet ned igen og sænkede forsamlingsforbuddet til ti personer, og så måtte vi stoppe igen, siger hun.

Det er Pia Refdrup, der har indstillet Kaja Lerborg til 'Månedens Buket'.

"Kaja har i mange år undervist os i gymnastik, senest i Ældresagen, hvor hun imponerer med sin smidighed og udholdenhed og er en opmuntring med sit gode humør. Kaja truer hvert år med at holde op med at undervise, men sin alder og skavankerne til trods, fortsætter hun til glæde for os alle. Fremmødet er på over 50 personer, så det borger for kvaliteten. Hun er desuden aktiv tennisspiller," skriver hun.

Overfor Uge-Nyt uddyber Pia Refdrup.

"Selv om hun er over 85, så har hun jo en figur som en ung pige. Og hun kan 'tage planken' i fem minutter," siger hun.

Går hellere ud Kaja Lerborg er født og opvokset i Nordjylland og er ud af en børneflok på i alt otte søskende. Hun har boet i Fredensborg i flere omgange

"Jeg er et meget socialt menneske, men bryder mig egentlig ikke om at have gæster herhjemme. Jeg er bedre til at støvsuge, end jeg er til at lave mad. Så jeg vil hellere ud for at være sammen blandt folk jeg kender," siger hun.

Hver søndag tager hun ud til sin søn, der bor i familiens gamle hus i Sørup og spiser middag sammen med hans familien.

Drikker ikke alkohol Kaja Lerborg hverken drikker eller og ryger.

"Jeg kan måske godt drikke en enkelt snaps til jul, for det løfter stemningen, men ellers drikker jeg ikke, og jeg kunne aldrig finde på at åbne en flaske vin," siger hun.

Til gengæld interesserer hun sig meget for politik og har altid stemt på Venstre. For tiden er det TV2 News der kører derhjemme.

Mistede sin mand Kaja Lerborg var i mange år gift med Jørgen Lerborg, som var ingeniør og arbejdede for Danida. Derfor boede hun i 1980'erne i lande som Burma, Quatar og Tanzania.

Jørgen døde 1995 af malaria efter kort tids sygdom, kun 61 år gammel.

"Det var utroligt hårdt. Men jeg fik ikke tilbudt psykologhjælp. Det skulle jeg nok have haft, set i bakspejlet," siger hun

"I den efterfølgende tid gik jeg meget lange ture med min hund tre gange om dagen, så jeg var naturlig træt. Jeg tror, at de lange gåture i naturen og det, at jeg skulle tage mig af alt det praktiske, gjorde, at jeg kom igennem det. Livet går jo videre," siger hun.

I dag har Kaja Lerborg gymnastikken, som holder hende oppe.

"Jeg sagde engang til mig selv, at jeg ville blive 107 år, men det vil tiden jo vise. Jeg bliver ved, så længe jeg er frisk og kan holde til det," siger hun.

Ugens Buket Uge-Nyt leder efter ildsjæle som fortjener en buket blomster og et portræt i avisen. Kender du én, så skriv til redaktionen på ugenyt.red@sn.dk.