Månedens Buket til Svanestiens gode ånd

Avisbud, havelågereparatør, rullegardinopsætter og hundepasser: Jørgen kender ikke ordet nej og skulle derfor hyldes med Månedens Buket

Fredensborg - 21. juli 2021

"Jeg tror det ligger i generne. Familien først," lyder det fra juli måneds modtageren af Månedens Buket fra Fredensborg Blomster og Uge-Nyt, efter han havde sundet sig på overraskelsen.

Få minutter forinden ringede det på døren hos Jørgen Ferdinand Djurhuus Jørgensen på Svanestien i Fredensborg. Uden for stod lillesøster Vivi og svoger Jan og ventede. Normalt går de bare ind. De bor selv lige rundt om hjørnet.

Men i dag ville de have ham selv til at komme ud og lukke op: Lillesøster og svoger ville overraske ham med Månedens Buket.

"Bare det nu ikke er Joan, der åbner," blev der hvisket.

Det var lige præcis det der skete. Hun erkendte hurtigt situationen og fik kaldt Jørgen ned, hvor han for en stund stod over for sin søster med et i første omgang uforstående udtryk i ansigtet, så sig omkring og opdagede, at hele dette set-up var sat i værk for hans skyld.

Så kom det bredeste smil og et vinke-hej til fotografen.

Rart med anerkendelse "Jamen, det er jo rart at få anerkendelser," sagde 73-årige Jørgen, da han havde fået fortalt historien om, hvorfor lillesøster og svoger pludselig stod derude med en i øvrigt rigtig flot buket blomster fra Fredensborg Blomster.

For Jørgen Ferdinand Djurhuus Jørgensen er den gode ånd på Svanestien og omegn.

Han henter gratisaviser på Fredensborg Station til dem af naboerne, der ikke selv kan gå turen, han fixer genboens havelåge, sætter rullegardiner op hos en anden nabo, leverer sammen med Joan aftensmad til en kræftsyg nabo - og har børn, børnebørn og søster brug for hjælp til at male eller at få noget renoveret, ja, så er Jørgen der. Og træder såmænd også til, hvis der er en hund der skal passes. Og naturligvis oldebørnene.

Kan ikke sidde stille "Han kender ikke ordet nej. Alle får en hjælpende hånd og et smil. Han er bare så hjælpsom og betænksom. Og han skal vide, hvor stor pris vi sætter på at have ham i vores liv," skriver lillesøster Vivi blandt andet til os på Uge-Nyt i sit forslag til at give Månedens Buket til storebror.

"Han kan bare ikke sidde stille," tilføjer hun.

Jørgen er om nogen en ægte Fredensborgborger: Født i Slotsgade 12, altid boet i Fredensborg - og i næsten 50 år har han boet med sin Joan i rækkehuset på Svanestien, hvor de både har holdt sølv- og gruldbryllup.

Gigten driller I 32 gode arbejdsår var han ansat som tekniker på Aller Press' trykkeri - et ejendomsmægler-spytklat fra deres hjem.

"Ja, jeg ku' næsten se over til ham," fortæller Joan.

Trykkeriet lukkede i 2002, hvorefter Jørgen fik job på medicinalvirksomheden Poly Peptide i Hillerød, hvor han var indtil virksomheden lukkede i 2016.

Så begyndte det travle pensionistliv, som lige nu desværre er hæmmet af noget gigt i det ene knæ, som forhindrer Jørgen i at være så aktiv, som han elsker at være, fordi det gør så forbandet ondt.

"Jeg har jo ikke tid til at være syg," siger Svanestiens gode ånd

