MINDEORD: Tavlen er ikke visket ren, den vil vedblive at hviske til os

Det var næsten igennem et halvt århundrede, at Joachim opbyggede et unikt teatermiljø for vores øjne. Han var gennemsyret af kreativ entusiasme, formåede at berige vores kommune med kunstneriske kvaliteter, som ikke mindst vore unge har nydt godt af.