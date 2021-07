MINDEORD: Et hjerte af guld ville ikke mere

Her var Jette den omsorgsfulde datter, men hun fik også tid til at være medlem af pårørenderådet, et hverv alle fik glæde af. Senere var hun samtidig med til at arrangere forskellige aktiviteter for beboerne i "Jettes Hjørne". Jettes energi stoppede ikke her. Hun fik - sammen med sin søster Hanne - idéen til "Søstrenes Loppemarked", der hele sommeren hver lørdag holder genbrugsmarked i parken over for Humlebæk Station.