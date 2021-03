Louisianas butik åbner

Åbningen sker efter at udvalgsvarebutikker kan slå dørene op og butikken åbner med mulighed for at bytte julegaver og at spare op til 40% på varer på udsalg.

"Vi åbner Louisiana Butik, fordi det nu er en mulighed i denne fase af genåbningen - og fordi vi derved kan få hjulene lidt i gang på et ellers nedlukket museum. Vi vil også gerne yde butikkens kunder den service, at de kan få byttet julegaverne og handle varer på udsalg. Det bliver skønt igen at se kunder i butikken, og vi er nødt til at pointere, at det er det eneste område, der er adgang til. Alle udstillingsarealer, Skulpturpark, cafe m.v. er lukket af," siger han i en pressemeddelelse.