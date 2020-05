Kunstmuseet Louisiana vil øge åbningstiden med 60 procent og sætte ukendte steder af museet i spil. Udsigten fra museets Giacometti-sal er smuk, og de færreste museumsgæster ved, at de kan gå ned i Søhaven og der finde en særlig verden af stilhed under trækronerne. Foto: Jeremy Jachym, Louisiana

Louisiana vil sende gæsterne ud i en uberørt tidslomme af træer

Dørene giver adgang til Søhaven - et næsten magisk sted, hvor der er en gammel rutsjebane, som små børn elsker. Stier snor sig mellem træerne ved søen, der er resterne af den gamle havn for kanonbådene. I 1800-tallet skulle de sendes ud mod de engelske skibe - små hævntog mod englænderne, der lige havde stjålet den danske flåde. På den anden side af søen ligger Humlebæk Kirkegård.

Der er to døre på kunstmuseet Louisiana, som man let kan gå forbi uden at opdage, at de eksisterer. Og det gør de fleste af museets 700.000 årlige gæster da også.

