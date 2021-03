Louisiana lukker butik midlertidigt

Tirsdag den 2. marts åbnede Louisiana Butik som følge af, at der blev givet grønt lys til, at såkaldte udvalgsvarebutikker kunne slå dørene op. Mange kunder har benyttet sig af muligheden for at få byttet julegaver, handlet på udsalg og gå på opdagelse i det store udvalg af forårsnyheder. Nu er det ved at være sidste chance i denne omgang.