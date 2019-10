Museumsdirektør Poul Erik Tøjner har for længst droppet ideen om en fysisk udvidelse af kunstmuseet Louisiana i Humlebæk. Et nyt partnerskab med Kunsten i Aalborg giver adgang til et endnu større publikum. Foto: Allan Nørregaard

Louisiana går ud i provinsen

Fredensborg - 23. oktober 2019 kl. 03:58 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et smukt museum i Aalborg får nu en enestående chance for at trække på Louisianas permanente samling og internationale netværk. For kunstmuseet Louisiana er det en stor mulighed for at nå ud til et endnu større publikum.

Det er kernen i et nyt partnerskab mellem kunstmuseet Louisiana og Kunsten i Aalborg.

- Denne her idé gør kunstmuseet Louisiana større, fordi vi får lejlighed til at vise vores samling til flere mennesker. Det er lidt som da vi lancerede Louisiana Channel, hvor vi udvidede for at få et større publikum - ikke fysisk, men i cyperspace, siger museumsdirektør Poul Erik Tøjner og forklarer, at museet »Kunsten« i Aalborg ikke bliver en filial af Louisiana.

Det er et partnerskab, der skal testes over de næste to-tre år. Medarbejderne på kunstmuseet i Aalborg vil blive en del af Louisiana faglige miljø og internationale netværk, og museet vil kunne plukke i den enestående samling moderne kunst, som Louisiana har stående på magasin.

I det seneste år har særligt Dansk Folkeparti været ude med et politisk forslag om at halvere støtten til de store kunstmuseer for at kunne øge støtten til mindre museer i Jylland. Men det har ikke haft betydning for Louisianas engagement i det nye samarbejde, understreger museumsdirektøren.

- Vi kan ikke drive museet Louisiana under hensyntagen til de skiftende politiske synspunkter, der kommer, siger Poul Erik Tøjner, der dog tilføjer:

- Der er nogle, der opbygger et dystopisk billede af provinsen og København, som jeg ikke genkender. Derfor er det glædeligt, at vi kan lave et partnerskab mellem et verdensberømt kunstmuseum i Humlebæk og et smukt kunstmuseum i Aalborg. I stedet for at tale dumt om provins og København, er det bedre, at vi bare gør noget.