"Min ambition med film har jo været at udvide mediet på en eller anden måde. Jeg har så siddet med min personlige tandpine, som har været dramaturgien. Det skønneste er jo, når man slipper, lidt ligesom i meditation når du leviterer. Det gør du indimellem, når du skriver, så er det en high, du har med dig selv," siger Lars von Trier i interviewfilmen på Louisiana Channel. Pressefoto.

Send til din ven. X Artiklen: Louisiana bringer interview med Lars von Trier på egen kanal Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Louisiana bringer interview med Lars von Trier på egen kanal

Museet i Humlebæk har offentliggjort en film med instruktøren, Lars von Trier, der blandt andet fortæller om Riget III på Louisiana Channel

Fredensborg - 24. december 2020 kl. 08:32 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

Når gæsterne ikke kan komme ind på museet i Humlebæk, så må museet komme hjem til gæsterne. Det er tankegangen bag Louisianas egen streamingkanal, Louisiana Channel. Og nu har kanalen fået lidt af et scoop. For det er ikke hver dag, at Lars von Trier stiller op til interview, men nu har den danske filminstruktør givet et af sine sjældne interviews.

I et næsten time-langt video taler den 64-årige instruktør om at læse, om at skrive og, ikke mindst, sit forhold til litteratur, der er "grund-mediet" hos von Trier. Og han taler for første gang i et interview om den netop annoncerede tredje sæson af serien Riget: 'Riget Exodus', oplyser Louisiana i en pressemeddelelse.

Mødtes i november I en længere årrække har Christian Lund, der er leder af litteraturfestivalen Louisiana Literature, ønsket at interviewe Lars von Trier om dennes forhold til litteratur. I november mødtes de endelig i Lars von Triers hjem i Lyngby. Her fortæller von Trier til kameraet, at han har brugt to år på skrivningen af manuskriptet til tredje sæson af Riget, hvor udfordringen har været, at "80 procent af skuespillerne [der var med i de første to sæsoner fra henholdsvis 1994 og 1997, red.] er døde". Trier beskriver blandt andet serien som "alt muligt bad taste og splat og det hele."

Interesse for litteratur I interviewet taler Lars von Trier om sin store interesse for litteratur, især Thomas Mann, Marcel Proust og August Strindberg, og han beundrer tillige Dostojevskij og Tolstoj, hvis 'Krig og Fred' er en af de bedste romaner, han har læst. Trier fortæller desuden, hvor meget han har lært af dramaturgien i Carl Barks tegneserie om Anders And.

"Det, som jeg elsker ved litteratur, er, at der er én mand, der bestemmer. Det er et diktatur," siger Lars von Trier.

Mediekundskab på skoleskemaet Lars von Trier taler også om en række aspekter af vores aktuelle virkelighed. På trods af at medierne er eksploderet, ser han ikke en tilsvarende "eksplosion af kreativitet".

Han mener, at man tidligt i folkeskolen burde have mediekundskab, "for man bliver manipuleret med fra start til slut." [...] "Meget af vores tid går nu med at kigge på skærme igennem et medie, der var film engang. Hvis man kun betragter det hele som fiktion, er det jo fint, men det er for farligt ikke at uddanne i det," siger Lars von Trier.

Filmen kan ses her.