Louise Mehnke bliver formand for det nye klimaråd. Arkivfoto.

Louise Mehnke bliver klima-formand

Den socialdemokratiske byrådsgruppe har udpeget en formand for Fredensborg Kommunes nye klimaråd

Fredensborg - 14. december 2020 kl. 06:42 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

Louise Mehnke bliver ny formand for det nye klimaråd i Fredensborg Kommunes- Det sker efter den socialdemokratiske byrådsgruppe har udpeget hende til posten.

"Jeg ser frem til at tage fat på denne vigtige klimaopgave, som skal bidrage til at gøre vores kommune endnu grønnere. Fredensborg byråd går efter at samle et bredt og super kompetent råd af både ildsjæle og professionelle. Og så bliver alle byrådets partier repræsenteret, så vi får direkte mulighed for at stå sammen om den grønne omstilling. Som socialdemokrat er det mit mål, at en af de største forskelle på Fredensborg Kommune og andre kommuner bliver vores håndtering af den grønne omstilling. Vi skal gå forrest i klima- og miljøsagen, fordi vi kan og fordi der er brug for det," siger Louise Mehnke.

Kommunen skal gå forrest Også Per Frost Henriksen (S) gruppeformand for den socialdemokratiske byrådsgruppe, glæder sig over valget af den nye formand.

"Det glæder den socialdemokratiske byrådsgruppe, at Fredensborg Byråd nu tager et nyt vigtigt skridt for at komme ind i klimakampen, med Louise for bordenden. Et bredt sammensat råd skal nok få sat mere fokus på den politiske proces for at skabe bedre klima lokalt," siger han og tilføjer:

"Kommunen skal selv gå forrest og fortsætte den positive kurve med at nedbringe eget energiforbrug i kommunens bygninger, flere grønne indkøb og altid tage klimahensyn i politiske beslutninger," siger han i en pressemeddelelse.

Louise Mehnke har blandt andet ledererfaring fra hendes tid som formand som forkvinde for Bydelsmødrenes Landsorganisation, hun har siddet i Fredensborg Byråd siden 2018, er centralt placeret i kommunens Økonomiudvalg og er meget optaget af klimaforbedringer. Louise Mehnke er i øvrigt også valgt som Socialdemokratisk Folketingskandidat i Nordsjælland.