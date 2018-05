Loppemarked vil fylde gader og torv

FredensborgSmukkest, som består af en håndfuld lokale frivillige, arrangerer et stort loppemarked i byens gågade den 26. maj 2018. Ud over loppefund af alle slags kan de besøgende få fingre i lokalt producerede madvarer og øl ? og børnene har mulighed for at få et diplom i førstehjælp med hjem.