Lokalliste vil give magten tilbage til borgerne

Den nye strategi i byrådsperioden blev diskuteret og vedtaget på mødet. Borgernes Stemme har fået opbakning til at forsætte sit politiske arbejde i Fredensborg Kommune under det nye slogan »Magten tilbage til Borgerne«. Vi mener, Fredensborg Kommune har brug for et lokalt parti, som kæmper på borgernes side og ikke er Christiansborgs forlængede arm, lyder det fra Hossein Armandi, formand for Borgernes Stemme.