Lokale skoler skal lære at være kritiske nyhedslæsere

Det er et undervisningstilbud til alle 8. og 9. klasser i Danmark, hvor der blandt andet bliver sat fokus på kildekritik, nyhedsformidling og adfærd på sociale medier, og som ruster de unge til at begå sig i en digital nyhedsverden.

Eleverne vil undervejs i showet arbejde tæt sammen med DR nyhedersvært Erkan Özden og digitale journalist Annika Wetterling. Det hele kommer til at foregå som et digitalt event, hvor eleverne følger med virtuelt og inddrages gennem afstemninger og konkurrencer.

Diskussion af nyheder

"Det ligger i fast, at eleverne bliver præsenteret for en nyhedshistorie - lige fra første telegram. Hvis nu historien for eksempel er, at der er forlydender om bandeskyderi på Nørrebro, skal man så fortælle det straks, skal man vise et billede af den mulige forbryder, som nogen har delt på Facebook, og er børnenes holdning måske anderledes, hvis det er et familiemedlem eller en, de kender, som er på billedet?," skriver DR i en pressemeddelelse og fortsætter: