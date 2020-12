Skoleleder på Vilhelmsroskolen, Susanne Bremer, skal vente lidt med at tage imod børnene igen. Foto: Peter Mailand

Lokale politikere blev overhalet indenom

Børne- og skoleudvalget i Fredensborg Kommune gentager sin opfordring til forældre om at holde børn hjemme fra daginstitutionerne

Fredensborg - 30. december 2020 kl. 12:10 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Der var sådan set ikke så meget at rafle om, da Børne- og skoleudvalget i Fredensborg Kommune her til morgen holdt et ekstraordinært udvalgsmøde: Børnene skal ikke tilbage til deres skoler sådan lige med det samme.

Det var ellers det, der skulle snakkes om: Om skoleeleverne skulle tilbage på mandag, eller om de - som i en række andre kommuner - skulle vente til den 11. januar.

Både stats- og sundhedsminister kom de lokale politikere og embedspersoner i forkøbet ved at forlænge de coronabetingede restriktioner til den 17. januar. Som også betyder, at børnene tidligst kommer tilbage i klasselokalerne mandag den 18. januar.

Virtuel undervisning Undervisningen kommer således til at foregå virtuelt. I den forbindelse er der særlig fokus på, at de yngste ikke kommer til at sidde for længe foran en skærm.

"Der vil især for de yngste elever være behov for at tilrettelægge undervisningen på en måde, så eleverne ikke skal sidde fem timer foran skærmen. Derfor vil mandag den 4. januar for lærer-teams'ene på de yngste klassetrin blive brugt til forberedelse," hedder det i et protokollat fra mødet i Børne- og skoleudvalget.

Hold ungerne hjemme Udvalget besluttede så endnu en gang at opfordre forældre, der har mulighed for at holde deres børn hjemme fra dagtilbud, til at gøre det. Og understreger, at institutionerne er åbne for børn, hvor forældre har behov for pasning, for eksempel på grund af arbejde.

Anderledes og hård tid "Vi ved i udvalget, at det er en anerledes og hård tid for personalet både i daginstitutioner og skoler og der skal lyde en særlig tak for den ekstraordinære indsats. Vi ved det er svære vilkår og håber at vi med en fælles indsats kan komme coronaen til livs på denne måde," siger Per Frost Henriksen.

