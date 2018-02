Se billedserie Craft Gin Club i Storbritannien har været forbi Stone Grange i Fredensborg og skrevet en stor artikel om Henrik Elsners gin, "Elg No. 1". 23.000 flasker skal leveres til medlemmerne i marts. Foto: Steffen Slot

Lokal gin-producent hyldes af britiske gin-elskere

Fredensborg - 27. februar 2018 kl. 18:34 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gin af høj kvalitet er »hot«, konstaterede Henrik Elsner for godt et år siden, hvor Den Ny Spritfabrik på Stone Grange uden for Fredensborg præsenterede sin Elg No. 2.

Selvtilliden var så stor, at Henrik Elsner tilbød sin gin til den prestigefyldte »Craft Gin Club« i Storbritannien. Først fik han et køligt svar tilbage, fortæller den lokale gin-producent i en pressemeddelelse.

Men da først briterne havde smagt den danske gin, var tonen en helt anden. Nu har Stone Grange solgt 23.000 flasker gin til den britiske klb, og det er første gang, at en ren dansk gin-producent er blevet udvalgt til månedens gin i »Craft Gin Club«. Det giver markedsføring over ni sider i magasinet, der udkommer til medlemmerne.

Henrik Elsner var medstifter af biotekvirksomheden M&E Biotech, der siden ændrede navn til Pharmexa og blev solgt for en milliard kroner i 2000. Derefter etablerede Henrik Elsner en vingård på Stone Grange uden for Fredensborg, på bakkerne over Esrum Sø mod Tikøb.

Vin var imidlertid svært at lave med succes i Danmark, og derfor begyndte Henrik Elsner at bruge sin baggrund som kemiker til at destillere. Først akvavit, senere også brandy og nu er det blevet til gin - og det tegner til at blive en stor succes.

Henrik Elsner har tidligere fortalt Frederiksborg Amts Avis, at han laver en gin, der smager kraftigt af enebær, en anelse koriander og en snert af gulerod.

