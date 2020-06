819 mennesker er nu medejere af Fredensborg Boghandel. Lørdag er der boglancering - af en bog, der netop handler om demokratisk ejerskab. Her ses et billede fra genåbningen af boghandelen i januar. Foto: Kenn Thomsen

Lørdag er der premiere på BOGbobler

Tilmed af en bog, der handler om medejerskab - nøjagtigt som Fredensborg Boghandel nu er et godt eksempel på som andelsboghandel ejet af 819 mennesker.

Det er Andreas Pinstrup Jørgensen fra Tænketanken Demokratisk Erhverv, der har skrevet bogen »Medejer - Kunsten at overhale konkurrenter gennem demokratisk ejerskab«. Bogen giver et indblik i styrker og udfordringer, når virksomheder ejes af et fællesskab. Forfatteren kommer til Fredensborg Boghandel og signerer bogen og får nogle ord med på vejen af Tinne Borch Jacobsen og en hemmelig gæst. Tinne og den hemmelige gæst vil give hver deres perspektiver på, hvad medejerskab kan, hvilke udfordringer de ser - krydret med refleksioner fra corona-krisen.