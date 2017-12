Se billedserie Byrådsmedlemmet Thomas von Jessen (K) hilser på Frederik Ingemann, suppleant for Hans Nissen (S)

Send til din ven. X Artiklen: Lønfest i byråd: Dobbelt op i lønposen på otte år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lønfest i byråd: Dobbelt op i lønposen på otte år

Fredensborg - 20. december 2017 kl. 11:41 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En udvalgsformand i Fredensborg Kommune får nu dobbelt så meget i løn for sin formandspost som for otte år siden, skriver Frederiksborg Amts Avis.

I de seneste år har byrådspolitikerne og borgmesteren fået klækkelige lønforhøjelser, hvilket også er båret af ny lovgivning fra Folketinget, der har udløst lønforhøjelserne ude hos lokalpolitikerne.

Desuden er Fredensborg Kommune vokset og har flere end 40.000 indbyggere, og det udløste for et par år siden en lønstigning på knap 80.000 kroner til borgmesteren. Da borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) blev genvalgt for fire år siden, fik han årligt omkring 650.000 kroner for at være borgmester. Nu er borgmesterlønnen 1.003.793 kroner, og det smitter af på vederlaget til resten af byrådet, fordi byrådet har valgt at benytte den største lønramme og tage 305 procent af borgmesterens løn til fordeling.

På det konstituerende byrådsmøde den 12. december blev pengene fordelt, således at alle syv formandsposter bortset fra Kulturudvalget udløser 200.000 kroner i årligt vederlag.

Til eksempel betyder det, at Lars Simonsen (R) får 200.000 kroner for at være formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget. Da han første gang blev formand for udvalget for otte år siden, var lønnen omkring 103.000 kroner. Næstformanden for de politiske udvalg får 50.000 kroner - det beløb var 10.000 kroner for otte år siden.

Hvert byrådsmedlem får desuden 25.000 kroner for hver udvalgsplads, som personen sidder i som menigt medlem, og derudover kommer selve grundbeløbet på 91.487 kroner for at sidde i byrådet. Det får alle byrådsmedlemmer bortset fra borgmesteren.