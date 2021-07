Lømler kastede med madvarer mod huse og biler

Klokken 09.03 mandag blev det anmeldt, at nogle ukendte personer mandag mellem klokken 01.30 og 02.00 havde gået rundt med en indkøbsvogn på Bakkedraget, hvor de havde kastet forskellige madvarer på dørene ind til husene på vejen. Derudover var også en bil blevet ramt af madvarerne.

Alt peger på, at sagen har noget med nedenstående anmeldelse at gøre.

For klokken 10.06 blev det anmeldt, at der fra en bolig på Bakkedraget var stjålet en måltidskasse klokken 03.00 natten til mandag. Måltidskassen havde stået foran hoveddøren og blev stjålet omkring klokken 03.00. Måltidskassens rette ejer, en 74-årig kvinde, havde efterfølgende set to drenge stå med kassen på Slotsgade op mod rundkørslen, men da hun råbte dem an, løb de fra stedet af Bagerstræde.

De to drenge beskrives som: 13-15 år og danske af udseende.