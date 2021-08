Der er nogle, der glæder sig til en ny bymidte med boliger, butikker, en biograf og flere arbejdspladser i nærområdet. Andre mener at butikscentret vil sprede handlen, så de små og mellemstore butikker, ofte familiedrevne, forsvinder fra kommunens andre bymidter. Og vil man overhovedet kunne nyde livet fra en altan, når byggeriet ligger så tæt på motorvejen? Skitse: Format

Send til din ven. X Artiklen: Løfte om dagligvarestop gælder ikke Føtex og Rema Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Løfte om dagligvarestop gælder ikke Føtex og Rema

Borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) bruger ord som dødsstød om dagligvarebutikker i et nyt butikscenter, men han er ikke bekymret for at lade Føtex og Rema vokse et hundrede meter derfra.

Fredensborg - 28. august 2021 kl. 06:22 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Før sommerferien var der ingen offentlig snak om at udvide dagligvarehandlen i den nye bymidte i Kokkedal, som et politisk flertal støtter. Det har ændret sig nu, hvor et høringssvar viser, at ejerne af det knap 10 år gamle bydelscenter gerne vil udvide Rema og Føtex.

Læs også: Ny bymidte med butikscenter vokser dag for dag

Her skal læserne holde tungen lige i munden, fordi de to arealer ligger ganske tæt på hinanden i Kokkedal ved rådhuset. Føtex og Rema ligger øst for rådhuset, og Cirkelhusgrunden ligger umiddelbart mod syd. I en ny Kokkedal Bymidte vil de to arealer bliver forbundet.

Om dagligvarer på den sydlige del af arealet siger borgmester Thomas Lykke Pedersen (S):

- Det vil være et dødsstød at tillade dagligvarebutikker i butikscentret. Det vil i al fald betyde meget for dagligvarehandlen, især for Føtex og Rema, som ligger tættest på.

Og hvis man spørger borgmesteren om hans holdning til, at Føtex og Rema gerne vil udvide, siger han:

- Det synes jeg bestemt, at de skal have lov til. De har jo ligget i området længe.

Han tilføjer i den sammenhæng, at han ikke er bekymret for, at en udvidelse af Føtex og Rema vil få betydning for dagligvarehandlen i de nærliggende bymidter.

Den sunde fornuft Borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) har et stort fokus på at tiltrække arbejdspladser til kommunen, og han har også et ønske om, at færre af kommunens borgere skal køre til Hillerød, Gentofte, Lyngby eller Helsingør for at handle de ting, som de har brug for.

- Jeg er glad for, at Plan, Miljø- og Klimaudvalget har fundet et kompromis, som et stort flertal i byrådet kan støtte. Hvis vi havde en situation, hvor det var 50-50 i byrådet, ville jeg bede udvalget om at finde en anden løsning, siger han, der direkte adspurgt bekræfter, at et kompromis i så stor en sag ikke alene er tegnet af Ergin Øzer (S), Bo Hilsted (S) og Carsten Nielsen (S), de socialdemokratiske byrådsmedlemmer i et fagudvalg, men også af borgmesteren selv.

- Jeg har også været nervøs for de små butikker. Det har vi allesammen, og jeg har været med så mange år, at jeg ved, at rapporter og analyser af detailhandel stikker i øst og vest. Jeg aner ikke præcist, hvad butikscentret vil betyde for butikkerne i Humlebæk og Fredensborg. Analyserne siger, at det ikke vil være særlig meget, og vi må derfor som politikere også bruge vores sunde fornuft, siger han og tilføjer:

- Der er mange arbejdspladser i spil i et nyt butikscenter, og jeg vil gerne have, at borgerne ikke skal køre så langt som i dag.

- Det har længe været en del af debatten, at bycentrene i Humlebæk og Nivå støtter Format-projektet. Men det gør de jo ikke. Hvad er din kommentar til det?

- Vi har i årevis diskuteret butikscentret i Erhvervsrådet, hvor handelsforeningerne også er medlemmer, og der har været opbakning til projektet.

- Men det er jo fordi, at I har sagt pladskrævende varer og udvalgsvarer i butikker på over 1000 kvadratmeter. Protesterne kom jo først, da kommuneplantillægget pludselig beskrev 10 butikker på 500 kvadratmeter?

- Erhvervsrådet støtter projektet, og formanden er den tidligere borgmester John Hemming. Hvis Erhvervsrådet sagde nej, så ville jeg heller ikke støtte projektet, siger Thomas Lykke Pedersen.

Sagen i stikord Frederiksborg Amts Avis skriver om planerne for et butikscenter i Kokkedal, fordi det potentielt set kan få meget stor betydning for handelslivet i en stor del af Nordsjælland.

Selvom politikerne siger, at rammerne senere kan ændres i en lokalplan, er det kommuneplanens tillæg, der sætter kursen. Et politisk flertal forventes mandag at sætte kursen mod et butikscenter med 25.000 kvadratmeter udvalgsvarer, hvor 10 butikker må være 500-750 kvadratmeter - svarende til den butiksstørrelse, som Tøjeksperten, Imerco og Søstrene Grene har i nyåbnede butikker.

For omtrent 10 år siden advarede Nivå Centerforening imod, at politikerne tillod et stort bydelscenter for dagligvarer ved rådhuset. Synspunktet var, at politikerne ikke kunne styre, hvad der kom - og at det ville trække kunder væk fra bymidterne. Det skete også, da Føtex og Rema åbnede.

Føtex og Rema er populære indkøbssteder, og hvis et nyt butikscenter ender med at trække handlen væk fra Hørsholm, Nivå og Fredensborg, vil det også skyldes popularitet - at kunderne ønsker at handle i et nyt butikscenter.

Men det får i så fald en konsekvens for de bymidter, som politikerne gerne vil udvikle til at være levende og aktive bymidter.

Desuden kan det give et ændret handelsmønster, hvor det i højere grad er store investorer og ejerne af kædebutikker, der høster overskuddet fra detailhandlen - og ikke ejerne af de butikker, som i dag eksisterer.

I øjeblikket er der kun to byrådspolitikere, der stemmer imod projektet. Det er SF's Hanne Berg og Carsten Bo Nielsen (V).