Nye restriktioner betød, at Lions Karlebo i sidste uge måtte aflyse overrækkelsen af en helt særlig stor donation på 50.000 kroner. Pengene går till Nivå Gymnastikforening i anledning af 50 års jubilæet for Lions Karlebo. Foto: Allan Nørregaard (arkiv)

Lions Karlebo markerer 50-året med flot donation

Fredensborg - 05. november 2020 kl. 05:30 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Lions Karlebo blev oprettet i september 1970 og har således nu eksisteret i 50 år. Det markeres med det, som Lions Klub er gode til: At hjælpe.

I mange år indsamlede klubben midler ved at afholde store og velbesøgte loppemarkeder, der gav et pænt afkast. Da klubben kun har 10 medlemmer, og ingen af dem desværre bliver yngre med alderen, har den måttet nedsætte sine aktiviteter i væsentlig grad. Og på grund af de mange aflysninger af arrangementer her i Corona-året har det ikke i år været muligt at indsamle midler. Det fortæller klubben i en pressemeddelelse fra kasserer Jens Erik Christiansen.Skal klubben på sigt have mulighed for at fortsætte sit arbejde, er det nødvendigt med tilgang af nye og yngre kræfter, understreger Lions Karlebo.

Mange års indsats

På lokalt niveau støtter klubben primært foreninger og institutioner, men kun i sjældne tilfælde enkeltpersoner. Klubben har blandt andet støttet bydelsmødrene i Kokkedal, spejdertroppe, idrætsklubber og menighedsrådets uddeling af julekurve.

I forbindelse med klubbens 50-års jubilæum blev det besluttet at yde en enkelt stor donation på 50.000 kroner, og valget faldt på Nivå Gymnastikforening, som en anerkendelse af det store arbejde foreningen gør blandt børn og unge.

- Nivå Gymnastikforening er meget glade for donationen. Det betyder meget for os, at vores arbejde bliver påskønnet. Vi glæder os til at kunne købe nyt udstyr til vores mange medlemmer, så de også får del af glæden ved at kunne springe på nye redskaber. Vi står snart overfor at skulle købe stort ind til Gymnastikkens Hus, så en donation som denne er meget værdsat, lyder det i den anledning fra en glad Anders Prendergast, formand for Nivå Gymnastikforening.

Lions startede i USA i 1917. I dag er der lionsklubber i mere end 200 lande. Den første klub i Danmark blev oprettet i 1970. I dag er der cirka 300 klubber i Danmark inklusiv Færøerne og Grønland, og de har omkring 6.000 medlemmer. Lions motto er: »We serve«. »Vi hjælper«.

De danske lionsklubber donerer årligt 25-30 millioner kroner til vidt forskellige formål, både internationale, nationale og lokale, blandt andet til blindesagen støttet med betydelige midler. Donationerne afgøres alene af den enkelte klub med de midler, den på forskellig vis har indsamlet

Det er væsentligt for Lions, at nul procent af de indsamlede midler går til administration. Den betales via medlemmernes kontingent.