Syd for Lystholm ligger et kommunalt ejet areal, der både skal rumme et midlertidigt modulbyggeri og være det sted, hvor en ny institution skal bygges, fremgår det af et forslag til politikerne i Børne- og Skoleudvalget. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Linje i dagsorden oplyser: Allerede for seks år siden var der pres på institutionerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Linje i dagsorden oplyser: Allerede for seks år siden var der pres på institutionerne

Har politikerne - på vegne af vælgerne, forældrene - været omhyggelige nok med at sikre, at der er institutionspladser? Et stigende børnetal tager til i acceleration og kræver investeringer for over 100 millioner kroner. Topprioritet i budgetforhandlingerne, lover Per Frost Henriksen (S).

Fredensborg - 12. august 2021 kl. 10:03 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

For et halvt år siden fravalgte politikerne en mulighed for at indrette Karlebo Skole til også at være skovbørnehave, fordi det stigende børnetal kunne rummes i institutionerne.

Før da havde politikerne sat gang i byggeriet af en ny spejderhytte på Feddet i Humlebæk for at skabe kapacitet til de mange børn. Og så, lige før sommerferien, tog selvsamme politikere en række principbeslutninger om byggeri af nye institutioner over de næste ti år, og de blev samtidig stillet over for et akut behov for flere institutionspladser i Fredensborg.

Forvirret? Det skyldes, at prognoserne har overrasket, og at der kom flere børn end ventet i de mange nye villakvarterer og rækkehuse, der er blevet opført i særligt Fredensborg i de seneste år.

Har politikerne - på vegne af vælgerne, forældrene - været omhyggelige nok med at sikre, at der er institutionspladser? Og hvorfor står der i den seneste dagsorden, at der har "været merindskrivninger i institutionerne i hele perioden fra 2015 og frem til 2021?" Hvis det er tilfældet, hvorfor så - i al stilfærdighed - først en reaktion nu?

105 børn på fem år Desuden er der det med prognoserne, at der også er en virkelighed. Hvis man fra Danmarks Statistik finder tallene for stigningen i børn i alderen 1-5 år i perioden fra 1. kvartal 2015 til 1. kvartal 2020 viser de faktiske tal en stigning på 105 børn i Fredensborg Kommune. Da forældrene i Humlebæk i slutningen af 2019 kom med et kæmpe opråb, havde de ikke alene ret i, at normeringerne i en periode var faldet i Fredensborg Kommune. Antallet af børn var også - sort på hvidt - steget med 105 børn på fem år uden nybyggeri af institutioner. Siden er tallet steget yderligere, med 70 børn, ifølge Frederiksborg Amts Avis' aflæsning af tallene fra Danmarks Statistik.

Per Frost Henriksen (S), formand for Børne- og Skoleudvalget siden 2018, bestrider ikke, at der har været merindskrivninger også for seks år siden.

- For det første har vi kunnet rumme de ekstra børn, og vi politikere har til stadighed diskuteret kapacitet. Målt i procent er stigningen over de fem år ikke så stor, men når institutionen fysisk skal finde plads til hver enkelt barn, opleves det selvfølgelig på en anden måde. - Derfor er jeg også glad for, at vi er blevet så konkrete i vores beslutninger. Nu har vi peget på de områder, hvor der skal bygges nye institutioner, men vi kommer ikke i mål, hvis ikke emnet får maksimal opmærksomhed i de kommende budgetforhandlinger, siger Per Frost Henriksen, der i sit svar kommenterer på den procentmæssige stigning.

Udgangspunktet i 2015 var 2079 børn i alderen 1-5 år, og deraf udgør de ekstra 105 børn cirka fem procent.

Af dagsordenen til dagens møde kan man læse, at de første nybyggerier af institutioner planlægges syd for Lystholm og ved Ullerødvej og Holmegårdsvej i Kokkedal. Sidstnævnte sted kan der være udfordringer med forsyningsledninger og en transformerstation, der måske larmer for meget.

Konkret og handlekraftig Per Frost Henriksen forventer, at de udfordringer er afklaret og beskrevet, inden budgetforhandlingerne, så byrådet ikke vedtager en plan for byggeri af nye institutioner, som senere viser sig at være umulig at gennemføre med henvisning til praktiske problemer, der allerede i dag er helt eller delvist kendte.

Behovet for nye institutioner er anslået til 120 millioner kroner over de næste fire år, heraf 103 millioner kroner til anlæg.

relaterede artikler

På vej i pavilloner: 65 børns hverdag ramt af skimmelsvamp 12. august 2021 kl. 05:23