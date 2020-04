Kronprinsparret flytter til Kancellihuset og bliver dermed igen en tæt nabo til Dronning Margrethe, der opholder sig på Fredensborg Slot i sommerhalvåret. Her ses de efter kongejagten i Gribskov i 2018. Foto: Allan Nørregaard

Lige nu: Kronprinsparret flytter

Fra i dag, fredag den 24. april 2020, tager Kronprinsparret sammen med deres fire børn residens i Kancellihuset ved Fredensborg Slot, hvor Deres Kongelige Højheder vil opholde sig i de kommende måneder.

Det fortæller Kongehuset i en nyhed på Kongehuset.dk.

Kronprinsparret overtog Kancellihuset i tiden omkring brylluppet i maj 2004 og boede der frem til 2010, og som en lille anekdote kan det nævnes, at flytningen sker næsten på 13 års dagen for den dag, hvor Kronprinsparret kom tilbage til Fredensborg med den nyfødte prinsesse Isabella.

Tilbage i begyndelsen af 00'erne blev bygningen fra 1731 istandsat efter at have været Dronning Ingrids bolig gennem mange år. Frem til 2010, hvor Frederik VIII’s Palæ på Amalienborg var færdigrenoveret, var Kancellihuset Kronprinsparrets primære residens. Det var derfor også i Kancellihuset, at Prins Christian og Prinsesse Isabella tilbragte deres første år, fortæller Kongehuset og tilføjer:

"I de sidste 10 år har Kronprinsfamilien jævnligt boet i Fredensborg i kortere perioder, men det har længe været familiens ønske at opholde sig i Kancellihuset i længere perioder ad gangen".