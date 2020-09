Lige nu: Budgetforlig med svømmehal, men først i...

Svømmeundervisningen i Fredensborg Kommune har i mange år været begrænset til et sommertilbud for børn, der kunne hoppe i vandet fra broerne ved Bjerre Strand - og modtage undervisning i saltvand. Med årets budget er vejen banet for en svømmehal.

Dermed har tilhængerne af en svømmehal endelig fået det, som de har kæmpet for i årevis - uden at kunne skabe et byrådsflertal. Fredensborg Kommune er en af de få kommuner i landet, der ikke har en svømmehal.

Med udsigten til at blive gældfri om tre år, begyndte argumenterne at tørre ud for dele af byrådet, der har været nølende over for at bruge over 80 millioner kroner på en svømmehal og derefter tre-fire millioner kroner årligt i drift i drift.