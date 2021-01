Send til din ven. X Artiklen: Lige i år mangler 11 millioner kroner til nedslidte bygninger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Lige i år mangler 11 millioner kroner til nedslidte bygninger

Vedligeholdelsesopgaver overstiger (igen) de afsatte beløb, men det er ikke et problem, forklarer udvalgsformand. Det skal ses over et par år.

Fredensborg - 20. januar 2021 kl. 04:25 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

I år er der afsat 26 millioner kroner til ekstraordinær bygningsvedligeholdelse, og når medarbejderne på rådhuset trækker en liste over nødvendige opgaver, er der et økonomisk behov for 37,5 millioner kroner. Det kunne lyde som om, at politikerne dermed opbygger et efterslæb på 11,5 millioner kroner, men sådan skal tallene ikke forstås, forklarer Lars Simonsen (R), der har været udvalgsformand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget siden Asminderød Skole faldt sammen med skimmelsvamp på grund af dårlig vedligeholdelse.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger