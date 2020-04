Levende musik på Else Mariehjemmet

Skærtorsdag fik plejehjemmet Else Mariehjemmet i Humlebæk besøg af et til lejligheden samlet orkester, der i en time spillede gode gamle travere for beboerne, der ellers er meget isolerede fra omverdenen i disse tider.

Det var en kærkommen afveksling - også for personalet og såmænd også for musikerne selv, der syntes det var rart at »komme på græs igen«. Faktisk helt bogstaveligt talt, for de spillede på plænen for at sprede glæde uden at risikere at sprede smitte. Beboerne kunne så nyde musikken fra vinduerne på deres værelser eller fra balkon og spisesal.