Der er kommet et nyt fugletårn, og der er kommet broer og stier omkring Nivås store, centrale lergravssø. Området er blevet styrket som rekreativt område, og hvis vandstanden bliver sænket en meter for at skabe kapacitet i tilfælde af skybrud eller ugelang regn, kan området ændre karakter. Foto: Allan Nørregaard

Lergrav på retræte som stort klimabassin

Nu vil hele Økonomiudvalget have alternative forslag, der kan håndtere større regnskyl uden at bruge Nivås mest centrale lergrav som forsinkelsesbassin.

Nivåen er allerede nu presset, når det regner meget, og derfor skal der findes en løsning for at klimasikre centrale dele af Nivå.

For en måned siden var sagen tæt på at blive sendt videre med det mål at bruge den historiske Nivaagaard Sø som forsinkelsesbassin, i stedet for at etablere nye bassiner i beton eller lægge rør langt ud i Øresund.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her