Marianne Holst, der har virksomheden Via Vitae (Livets Vej), er nået så langt med sin ide, at hun har fået lavet denne skitse. I øjeblikket er der en mulighed for at afprøve ideen, hvis der kan rejses startkapital til at leje sig ind i Kiwi-bygningen.

Artiklen: Lav et »Market Place« - og tro på at byen kan ændre sig

Lav et »Market Place« - og tro på at byen kan ændre sig

Stop! Sig det ikke. Lad nu være med at sige, at det ikke kan lade sig gøre. At der ikke er økonomi i det - at det er en utopisk drøm...

Tænk nyt - lav et »Market Place« i de tomme Kiwi-lokaler i Fredensborg for at skabe liv for børn, unge, voksne - turister og byens borgere, lyder et forslag fra Marianne Holst.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her